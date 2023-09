Giornata Nazionale FAI del Panorama, gli eventi all'Oasi Zegna

Musica all’aperto, passeggiate panoramiche e cultura. Tutto questo è la X Giornata FAI del Panorama in programma domenica 10 settembre 2023 nell’Oasi Zegna, iniziativa promossa in tutta Italia dal FAI Fondo per l’ambiente Italiano in partnership con Fondazione Zegna.



L’Oasi Zegna, patrocinata dal FAI dal 2014, sarà lo scenario di “Paesaggio in musica” con due concerti all’aperto (una matinée – ore 11:00 - nella radura della Cascina Caruccia e alle 16:00 un concerto nel Giardino Liberty del Lanificio Ermenegildo Zegna).



"La Musica è ormai diventata un elemento caratterizzante della Giornata del Panorama presso l'Oasi Zegna - dice Enrico Carraro prima viola della Filarmonica Teatro Regio Torino e direttore artistico di Paesaggio in Musica - In questa edizione si esibiranno due ensemble molto diversi tra loro che eseguiranno composizioni di autori italiani".



Gli spettacoli si susseguiranno dal mattino: a partire dalle ore 11.00 il Sestetto di Ottoni del Progetto Obiettivo Orchestra della Filarmonica Teatro Regio Torino si esibirà nella radura della Cascina Caruccia con il programma di G. Gastoldi Amor Vittorioso con A. Gabrieli Kyrie, Anonimo Song of the rebels of Zebrzydowsky, H. L. Hassler Verbum caro factum est, L. Hart Blue moon, A. Bohme Sestetto. Diretti da…con Chiesa Alessandro, Iezza Vincenzo e Zenato Massimiliano alla tromba, Lotito Michelangelo al corno, Zazzeron Guido al trombone e Brocco Samuele alla tuba.



Il pubblico potrà assistere accomodato sul prato o su balle di fieno, senza alcuna barriera tra sé e i musicisti. Sempre in cascina Caruccia, a fine concerto, possibilità di picnic con i prodotti a km0 dell’Agriturismo Oro di Berta (su prenotazione).



Alle 16:30, a Trivero Valdilana (2 km circa dalla Cascina Caruccia), nel giardino di inizi Novecento che fu di Ermenegildo Zegna situato nel perimetro dell’omonimo Lanificio, si esibirà l’Ensemble di archi della Filarmonica Teatro Regio Torino in collaborazione con i giovani del progetto Obiettivo Orchestra. Il programma comprende: A. Vivaldi Il Cardellino, E. Wolf-Ferrari Serenata, G. Sgambati Nonetto, W. A. Mozart Divertimento K136 in Re Mag. L’orchestra è composta da: Violino 1 Bratu Janine - Sabia Federica Cerrato Samuele - Totaro Gabriele. Violino 2 Grosa Martino- Scapola Andrea Pennisi Salvatore Davide. Viola Rippo Matteis Tessa Paola - Pirela Montiel Moises Enmanuel. Violoncello Ciruolo Davide - Marchese Gabriele. Contrabbasso Campa Giovanni Flauto Capone Nicolò

I concerti sono a contributo obbligatorio: Forfait per i due concerti 20 €; Forfait due concerti - Soci FAI 15 €; Gratis per tutti i ragazzi fino ai 18. Riduzioni e priorità per iscritti FAI e minori di 14 anni.

Questi eventi sono entrambi a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria: biella@delegazionefai.fondoambiente.it.

Oltre ai concerti all’aperto sarà possibile scoprire le meraviglie naturalistiche dell’Oasi Zegna grazie ai volontari della Delegazione FAI Giovani di Biella che guideranno un'escursione al Santuario di San Bernardo dove si esibirà anche il Coro Cesare Rinaldo.

Per chi vuole c'è anche l'opportunità di Pranzare al San Bernardo previa prenotazione.



IN PIU'...



Sempre a Casa Zegna, per tutta la giornata sarà possibile visitare liberamente la mostra “E il giardino creò l’uomo” di Roberto Coda Zabetta e la permanente From Sheep to Shop.



L’ingresso è gratuito per entrambe le installazioni ma è consigliata la prenotazione a:

casazegna@fondazionezegna.com