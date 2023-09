Conto alla rovescia per Back to Cancello, cambia la viabilità al Piazzo di Biella

In occasione dell’evento denominato “Back to Cancello” che si svolgerà venerdì 8 settembre 2023 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto mezzi a seguito della manifestazione) in piazza Cisterna dalle ore 10.00 di venerdì 8 settembre alle ore 02.00 di sabato 9 settembre 2023.

Inoltre sarà istituito il divieto di transito, eccetto veicoli di soccorso in emergenza e mezzi dei residenti in ingresso e in uscita dai carrai presenti, in piazza Cisterna dalle ore 18.00 di venerdì 8 settembre alle ore 02.00 di sabato 9 settembre 2023.