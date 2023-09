Novità a Città Studi: corso e aggiornamento S.A.B. (ex rec)

Per chi ha già o pensa di aprire un’attività che prevede la somministrazione di alimenti e bevande è opportuno sapere che è necessario seguire precise regole. Tra queste quella più importante riguarda il corso e il successivo aggiornamento S.A.B. – Somministrazione Alimenti e Bevande prima noto come corso REC – Requisito Professionale per il Commercio.

Ogni Regione richiede il certificato che attesta i requisiti previsti dalla legge per poter avviare e mantenere un’attività commerciale in cui somministrare alimenti e bevande: il certificato viene rilasciato seguendo specifici corsi di formazione e di aggiornamento che da quest’anno verranno attivati a Città Studi Biella.

Il certificato è quindi obbligatorio per i seguenti esercizi: ristoranti, pizzerie, supermercati, mini market, negozi alimentari, fast-food, tavole calde, bar, caffetterie, farmasanitarie e negozi che vendono prodotti per l’infanzia, rivenditori di integratori alimentari, rosticcerie, gastronomie, enoteche, alberghi e bed and breakfast.

“Oltre a essere obbligatorio è sicuramente professionalizzante partecipare a questo corso - sostiene Chiara Uras, docente formazione sicurezza -, chi non dovesse avere l’attestato va incontro a una sanzione amministrativa che può variare, a seconda dell’Asl di riferimento, da 500 € a 3.000 €. E’ un’ottima opportunità che Città Studi fornisce in quanto dal 2019, periodo pre pandemico, sarà il primo corso in presenza che si terrà nella provincia di Biella”.

Infatti l’agenzia formativa biellese, da sempre attenta al proprio impatto sull’economia del territorio, attiverà a settembre questo percorso di formazione della durata di 100 ore e a seguire il relativo aggiornamento di 16 ore; al termine gli allievi riceveranno un attestato abilitante valido sull’intero territorio nazionale. E’ già possibile iscriversi ai corsi.

Corsi specifici in partenza nelle prossime settimane a cui è già possibile iscriversi:

RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E REDATTORE PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO AGGIORNAMENTO DLSPP (DATORI DI LAVORO CON I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)

CORSO RLS

CORSO RSPP MOD.A+B+C

Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare Città Studi Biella in corso G. Pella 10 allo 015-855 11 37/11 o inviare una mail a: formazione.sicurezza@cittastudi.org o consultare il sito: www.cittastudi.org