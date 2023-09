Centauro perde la vita a Fontanetto: weekend di sangue sulle strade vercellesi

Un 61enne di Novara ha perso la vita mentre, in sella alla sua moto, stava percorrendo la provinciale 31 bis diretto a un motoraduno a Saluggia. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Fontanetto Po, dopo uno scontro tra la Honda del centauro e una Focus condotta da una pensionata di 73 anni.

La vittima è Rosario Miccoli, 61 anni di Novara. Nello scontro è stata coinvolta anche una terza auto, ferma in attesa di svoltare. Soccorso in condizioni disperate, Miccoli è morto subito dopo l'arrivo del 118. Anche la donna al volante della vettura è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il tratto stradale coinvolto nell'incidente è stato chiuso e il traffico deviato in paese: sul posto sono presenti i Vigili del fuoco di Vercelli e i carabinieri di Crescentino oltre al sindaco del paese.