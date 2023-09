Biella, incidente alla rotonda tra auto e motorino: giovane soccorso in strada (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È stato assistito sul posto e trasportato in ospedale il giovane che, alla guida del suo motorino, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto, all'interno della rotonda di imbocco per il ponte della Tangenziale.

Il fatto è accaduto poco prima delle 15 di oggi, 4 settembre. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti di Polizia Locale e gli uomini della Questura per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.