“Alticcio” alla guida rischia un incidente e non si ferma all'alt della Polizia: poi rifiuta i test

È stato denunciato l'uomo di circa 40 anni che, intorno all'una di questa notte, si è rifiutato di sottoporsi ai test alcolemici.

Il fatto è avvenuto a Biella, in pieno centro: stando alle prime ricostruzioni, la titolare di un locale ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine segnalando la presenza di una persona intenta a disturbare clienti, personale e passanti. All'arrivo della Polizia, è stato subito allontanato.

Poco dopo, gli agenti hanno notato lo stesso che stava salendo a bordo della sua automobile, non senza difficoltà e in evidente stato di ubriachezza. Acceso il motore, il biellese avrebbe rischiato di tamponare un altro veicolo e non si sarebbe fermato all'alt degli operatori della Questura. In seguito, è stato fermato a qualche chilometro di distanza ma non ha voluto sottoporsi agli accertamenti di rito.

Oltre alla denuncia, è stato anche sanzionato amministrativamente per alcune violazioni al codice della strada e il mezzo posto sotto sequestro.