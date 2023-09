Gifflenga: il Comune cerca un fornitore di energia elettrica nell'ottica del risparmio

L'obiettivo è cercare un fornitore di energia elettrica di utenze comunali per un eventuale effettivo risparmio di spesa rispetto a quella attuale. E per questo motivo il Comune di Gifflenga ha pubblicato un bando per sondare il mercato.

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente mezzo mail Pec del Comune di Gifflenga all’indirizzo gifflenga@pec.ptbiellese.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.09.2023. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le richieste pervenute dopo tale scadenza.

L’aggiudicazione della fornitura avverrà con contratto a corrispettivo migliorativo rispetto alla Convenzione CONSIP, di un minimo del 3% rispetto al valore dello SPREAD pubblicato sul sito acquistinretepa.it. Massima percentuale di sconto sulla condizione economica variabile del lotto di appartenenza delle gare effettuate dalla Centrale di Committenza CONSIP.