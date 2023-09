Servizio mensa nelle scuole di Biella affidato fino al 2025. Tariffe invariate

A fine agosto è scaduto l'affidamento del servizio mensa del Comune di Biella alla ditta Compass Group Italia S.p.A.. Per questo motivo, nei mesi scorsi il Comune ha dato avvio alla procedura di scelta della nuova ditta, alla quale affidare il servizio per il periodo di 2 anni (dal 01/09/2023 al 31/08/2025), eventualmente rinnovabile per ulteriore analogo periodo (quindi fino al 31/08/2027). In tutto sono state due le ditte che hanno partecipato e l'affidamento è di nuovo ricaduto su una di queste che è di nuovo la Compass Group Italia S.p.A..

La ditta si occuperà quindi nuovamente nei prossimi anni, del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, nei nidi di infanzia comunali, nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del Comune di Biella, per il periodo di 2 anni (dal 01.09.2023 al 31.08.2025), eventualmente rinnovabile per ulteriore analogo periodo (quindi fino al 31.08.2027).