Mensa nelle scuole di Viverone, il Comune si accolla l'aumento Istat

Il Comune di Viverone ha prorogato il servizio mensa sino al 31.12.2023. A seguito di un bando che sarà pubblicato dal 1° Gennaio potrebbero però esserci delle novità. Si legge sulla pagina Fb del Comune di Viverone, che probabilmente la preparazione dei pasti potrebbe avvenire nella cucina della scuola con possibili risparmi sul costo del servizio.

"L’attuale gestore del servizio - scrive il sindaco Renzo Carisio sui social - ha chiesto al Comune l’adeguamento del prezzo dei pasti in base alla rivalutazione monetaria ISTAT in ragione di € 0,28 a pasto, ma Il Comune per non appesantire il costo del pasto alle famiglie, ha deciso di assorbire l’aumento dei pasti che rimane pertanto invariato".

Per questo motivo il costo del pasto a scuola sarà di € 5,50 per i residenti e di € 6,00 per i non residenti sino al 31. 12.2023.