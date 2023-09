Telecabina Romanina-Bielmonte, la parola ai Sindaci

Il progetto telecabina Romanina-Bielmonte è partito con 300 mila euro di contributi PNRR per la progettazione, che hanno ricevuto i Comuni di Veglio e Piatto, sui cui territori si trovano rispettivamente le località Romanina e Bielmonte.

In merito a questo impianto, che eviterebbe trenta minuti di strada e di curve per arrivare a Bielmonte, e che permetterebbe di raggiungere questa località anche in caso di chiusura delle strade per neve, Newsbiella.it ha sentito il parere dei Sindaci interessati, Nicola Marzolla di Veglio, ed Enzo Giacomini di Piatto.

“Il contributo PNRR di 300 mila euro – dichiara Marzolla - è per entrambi i Comuni. L’impianto è un progetto che ho in mente da anni, un’idea che porto avanti dal 2018. Oggi, con il consenso dei Comuni dell’Unione Montana Biellese, Orientale, siamo riusciti a portare a casa questo contributo per la progettazione, che è in corso. Se il programma viene rispettato, avremo il progetto a fine anno. Quanto al costo, la cifra preliminare ipotizzata è 20 milioni euro, poi ci sono le opere accessorie”.

Marzolla respinge le critiche relative alla diversa destinazione della somma necessaria all’impianto: “I fondi PNRR europei servono per lo sviluppo del territorio e dell’economia locale. Non servono sicuramente per la manutenzione o per riparare le buche delle strade. Inoltre, dove sono stati realizzati impianti analoghi si è generato sviluppo, ed un indotto 10 volte superiore al volume d’affari dello stesso impianto. Questa sarebbe una svolta per una vallata che non più sperare che si riprenda il tessile".

Sintetico il commento del Sindaco di Piatto Enzo Giacomini: “Quando sarà ora, presenteremo il progetto”.