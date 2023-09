L'11 settembre si torna in classe: nelle scuole Biellesi sono 18.100 gli studenti, sempre di meno

Finiti i recuperi per i sospesi in giudizio alla secondaria di secondo grado, questa settimana si faranno le classi, si metteranno a punto gli ultimi dettagli, e lunedì 11, tra una settimana, gli allievi di materne, elementari, medie e superiori torneranno in classe.

Quanti saranno gli allievi? 18.100 circa, sempre di meno, calcolando che l'anno passato a settembre gli iscritti erano circa 18.500 e nel 2021 erano 18.900.

Il calo è drastico, e interessa tutti i gradi di scuola, dalle elementari alle superiori. In particolare è più evidente alle elementari, che arriva al 4,5%.

Ecco i numeri: gli iscritti alla materna sono 2.316 (l'anno passato erano 2.382), per un totale di 126 sezioni; alle elementari 5.336 (5.591), per un totale di 338 classi, mentre alle medie 3.878 (3.949) divisi in 203 classi e sono invece 6.527 gli studenti che siederanno sui banchi alle superiori, quando l'anno passato erano 6.627. In questo caso le classi saranno 335.

In qualche istituto la mensa ci sarà già dal primo giorno di scuola (come all'istituto comprensivo San Francesco) e in altri partirà tra una settimana (comprensivo Biella 2).

Alcune classi faranno lezione nella loro scuola, e altre avranno una sede diversa per via di cantieri che sono iniziati in estate che interessano il loro istituto.

Ancora in via di definizione gli orari dei giri scuole dei bus di Atap.