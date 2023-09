In 500 a “Il Biellese di Corsa”, la presidente Aism: “E' sempre una gioia vedere tante persone”. foto e video Mattia Baù per newsbiella.it

In 500 si sono iscritti oggi domenica 3 settembre a “Il biellese di corsa”, evento il cui ricavato va interamente devoluto ad Aism. Nel dettaglio sono stati 470: di questi 45 sono partiti da Valdengo, 75 da Cossato Leggi Il Biellese di corsa, 120 da Vigliano e 230 da Biella Leggi In 230 da Biella.

Mirella Massirio, presidente Aism Biella, ringrazia tutti i partecipanti: “Ringrazio tutte le persone che tutti gli anni si iscrivono alla corsa. E' sempre una gioia e una contentezza vedere tutta queste gente, tante partecipano tutti gli anni. Ci sono giovani, persone che iniziano ad avere qualche anno in più che vengono con i nipoti, è una cosa bellissima. Noi come associazione abbiamo già previsto per la 15° edizione già qualche cosa di più importante. Spiace solo che purtroppo tutti gli anni si fanno sempre più corse e rimangono solo gli affezionati, che però sono sempre 500 e quindi siamo contenti e felici”.

Paolo Robazza è dalla prima edizione che collabora alla realizzazione dell'evento: “E' un appuntamento al quale proprio faccio in modo di non mancare perchè è bello vedere questa manifestazione non agonistica che abbraccia tutto il Biellese e porta a tutto il territorio questo messaggio. E anche quest'anno nonostante tutti gli eventi in 500 hanno partecipato, ed è segno che l'affetto dei corridori, dei podisti, delle famiglie e dei bambini e degli anziani c'è sempre e li ringraziamo di cuore”.

Elisabetta Quaregna è alla sua 4°edizione: “Sono 4 anni che la faccio, e per me è un onore partecipare a questa lodevole iniziativa. Quest'anno avevo accanto anche mio figlio e mi ha fatto un enorme piacere, ed è anche arrivato prima di me!”.