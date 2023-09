Oropa, il Raduno Nazionale del Cane da Pastore d’Oropa.

L’Associazione Amici Cane da Pastore d’Oropa organizza, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Biellese, il Raduno Nazionale con il riconoscimento ufficiale RSA, da parte degli enti ENCI.

La manifestazione si terrà domenica 10 settembre.

Programma:

- Ore 10:00, ritrovo e verifica iscrizioni per i cani da sottoporre al riconoscimento;

- Ore 10:30, inizio valutazione e giudizi, con riconoscimento ufficiale.

Si ricorda che i cani verranno presi in esame a partire dai soggetti non ancora riconosciuti e successivamente, quelli già “registrati” RSA; l’età minima è di 9 mesi, mentre per età dai 6 ai 9, verrà dato un giudizio informale.

Per ulteriori informazioni: canedapastoreoropa@gmail.com.