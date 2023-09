Bolle di Malto: la premiazione, FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Prosegue senza sosta Bolle di Malto, dove nel pomeriggio di oggi domenica 3 settembre c'è stata la consegna dei riconoscimenti per "Birra creativa", "Birrificio sostenibile" e "Mastri Birrai in collaborazione".

Chi è stato premiato? Ad aggiudicarsi il premio "Birra creativa" è stato il birrificio Retorto di Podenzano (PC). Come "Birrificio sostenibile" invece è stato premiato il Birrificio artigianale Otus di Bergamo e Milano, mentre come "Mastri Birrai in collaborazione", il Piccolo Birrificio Clandestino.

La serata sarà lunga...e all'insegna della musica: si esibiranno i Torpedo Blu Quartet, i Cento’s, i PiazzaBologna, i Serendipity e i Tropea, a seguire Dj Set a cura PAUL CLARKE & Niccolò Poratelli Dj, ingresso libero.