Soccorso in montagna: Drago in Valle Cervo

Il Drago dei Vigili del Fuoco si sta dirigendo in questo momento in Valle Cervo, nella zona di Rosazza, in soccorso sembra di due persone. I dettagli sulla zona e di che cosa di accaduto e quante persone siano in difficoltà però non sono ancora definiti.

Seguiranno aggiornamenti.