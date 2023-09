Oropa, cane chiuso in auto, arrivano i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi domenica 3 settembre a Oropa, chiamati dall' ufficio accoglienza del Santuario perché tanti visitatori avevano notato il cane chiuso in auto con il finestrino un po' abbassato, ma temevano per la sua salute con le temperature alte di oggi.

Al loro arrivo però il proprietario del mezzo forse allarmato dai ripetuti richiami all'altoparlante si era già allontanato.

Forse ben per lui, visto che per la nostra giurisprudenza in questi casi si configura il reato previsto dall’articolo 727 comma 2 del codice penale, secondo cui chiunque "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze" è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.