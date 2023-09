Occhieppo Inferiore: auto va a sbattere contro la recinzione di una casa

Incidente stradale ieri sabato 2 settembre intorno alle 23 a Occhieppo Inferiore tra via Repubblica e via Martiri della Libertà, dove un'auto ha finito la sua corsa contro la recinzione di una abitazione.

Fortunatamente nessuna delle persone che era dentro al mezzo è rimasta ferita, ma la conducente, una donna di 56 anni di Camburzano, è stata portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e per gli esami tossicologici. Con lei in auto c'era anche un uomo anche lui di Camburzano di 75 anni.

Dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro si sono occupati i Carabinieri.