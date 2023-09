Biella, incidente nella notte in via Dante: tre auto coinvolte, foto archivio

Incidente ieri sabato 2 settembre alle 2 di notte a Biella in via Dante. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma nel sinistro sono state coinvolte tre auto: una Peugeot 2008 condotta da una 42enne di origine tunisina di Biella, una Peugeot 407 condotta da un 46enne di Biella, e una Suzuki Jimmy, condotta da una 56enne sempre residente in città.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente: da una prima ricostruzione sembra che la donna di origine tunisina abbia urtato la Peugeot 407, che a sua volta ha urtato la Suzuki Jimmy.

Le parti sono sono comunque messe d'accordo e hanno compilato il CID.