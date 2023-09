Benna, ufficio postale chiuso per un mese - Foto archivio newsbiella.it

L'ufficio postale di Benna in via Gianasso di Pamparato, sarà chiuso dal 15 settembre al 16 ottobre per lavori infrastrutturali.

“Si tratta di un importante intervento di risanamento dei locali per problemi di risalita dell'umidità - spiega il sindaco Cristina Sitzia – . L'importo dei lavori è di circa 15 mila euro e contribuirà anche Poste Italiane che dovrebbe per esempio farsi carico della tinteggiatura dei locali e degli arredi".

Durante questo mese di chiusura i cittadini di Benna potranno ritirare pensione e posta in giacenza presso l'ufficio di Candelo, in Via Iside Viana”.