Virtus Biella, esordio in Coppa Piemonte davanti al proprio pubblico

Nel mentre proseguono a ritmo serrato gli allenamenti della Virtus Biella, la Fipav Regionale ha reso nota la composizione dei gironi di Coppa Piemonte, torneo giunto alla 40ª edizione che partirà sabato 16 settembre e che vedrà al via 20 formazioni di serie C e 34 di serie D. L’esordio ufficiale del team nerofucsia è previsto in casa dalle ore 15 in un triangolare contro il San Rocco Novara e il Ve.

La Volley, società torinese nata dall’unione tra Venaria e Labor: entrambe le avversarie sono formazioni di serie D. Nella seconda giornata, il 23 settembre, la Virtus giocherà a Novara dalle ore 15 prima contro Issa e poi contro Scurato, due formazioni del capoluogo, anche queste di categoria inferiore. Il terzo ed ultimo triangolare è in programma sabato 30 settembre al palasport di Cigliano dalle 16.30, prima contro il Rosaltiora Verbania e successivamente contro le padrone di casa: in questo caso le avversarie saranno squadre pari categoria.

Al momento non è stata comunicata la formula della seconda fase, nè quante formazioni vi accederanno: negli anni passati erano le prime 12 della classifica assoluta. Se ne saprà qualcosa in più dopo il 7 settembre. Il campionato di serie C, invece, inizierà sabato 7 ottobre: non è ancora stata definita la composizione dei gironi.