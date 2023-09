T.T. Biella: Open day a Biella il 9 settembre

E’ già ripresa l’attività del T.T. Biella. Si sono disputati infatti due tornei regionali.

Il primo si è giocato, sabato 19/08, a Piossasco con la partecipazione di Gabriele Carisio, Stefano Torrero e Gilberto Rollino, che hanno ottenuto, discreti risultati.

Il secondo si è giocato, sabato 26/08 e domenica 27/08, a Isola d’Asti con la partecipazione di ben 254 atleti, in rappresentanza di ben otto regioni.

Presente al via anche la rappresentativa del T.T. Biella, seguita in panchina dai due nuovi coach, Sonia Ivanova e Sergei Mokropolov e composta da sette atleti: Gabriele Carisio nel torneo di sesta categoria; Mattia Noureldin nel torneo di quinta categoria; i “quattro moschettieri”, David Dabbicco, Fabio Cosseddu, Matteo Passaro e Tommaso Sorrentino nella gara di quarta categoria, la loro attuale di appartenenza, e nella gara di terza; infine, Vincenzo Carmona, che, dall’alto della propria classifica, è partito in veste di seconda testa di serie nella gara di terza categoria.

Il miglior risultato è stato proprio quello ottenuto da Carmona, che ha raggiunto la finale del torneo, dove è stato sconfitto da Racca, sua vera bestia nera. L’atleta biellese ci prova, lotta, ma, alla fine è l’avversario ad avere la meglio. I sette atleti hanno disputato in tutto 39 partite vincendone 24 con una buona percentuale del 61.5%.

Nel prossimo fine settimana, e precisamente sabato 9 settembre, il T.T. Biella organizza, in pieno centro a Biella (Angolo tra Via Italia e Via Gustavo di Valdengo), un “OPEN DAY”, dalle 9.00 alle 17.30, dedicato a tutti coloro (e in modo speciale ai giovanissimi) che desiderano avvicinarsi al Tennis Tavolo. .Come recita la locandina, si potrà usufruire di una lezione gratuita dimostrativa degli allenatori, oppure giocare con gli atleti agonisti, oppure, semplicemente, “fare due tiri con chi vuoi”. E’ auspicabile una partecipazione numerosa !

Gli allenamenti, intanto, sono già iniziati a pieno ritmo. Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it