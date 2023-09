Comunali a Biella, Frandino dei Popolari in Rete: “Appoggiamo lista di Gentile”

Popolari in Rete si schiera con liste moderate e centriste come la coalizione di Dino Gentile.

Questa è la decisione del coordinamento provinciale: "Noi appoggiamo la lista di Dino Gentile perchè riteniamo meglio interpreti il valore civico e partecipativo che il nostro movimento persegue - dice Enrico Frandino, referente provinciale - Noi siamo per la condivisione di un progetto che ponga al centro il cittadino e il bene comune, un progetto che ponga nuove basi per la partecipazione del cittadino alla gestione del territorio, e auspichiamo una consultazione dello stesso al fine di rendere quanto più aderenti alle sue esigenze. Siamo stanchi della politica che escluda la sua partecipazione, urlata e gridata. Noi siamo per una politica del territorio, progettuale e concreta".