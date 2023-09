Vacanze di Natale in USA, cosa vedere in due settimane

Dai documenti di viaggio alle destinazioni imperdibili, vediamo qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere per organizzare una indimenticabile vacanza natalizia negli Stati Uniti.

Consigli utili per un viaggio in USA: il visto ESTA

Trascorrere il periodo più magico dell’anno negli Stati Uniti è il sogno di tanti Italiani, ma prima di parlare delle tantissime attrazioni di una vacanza invernale "a stelle e strisce", vediamo insieme come organizzare al meglio la partenza dal punto di vista dei documenti richiesti per l’ingresso.

Per visitare gli Stati Uniti è necessario possedere il passaporto e il visto turistico USA (ESTA - Electronic System for Travel Authorization): quest’ultimo consiste in una licenza speciale senza la quale non è possibile entrare nel territorio statunitense-

Creato nel 2002, nell’ambito delle misure previste dalla legislazione antiterrorismo, il visto ESTA turistico (come il visto Esta Business, ottenibile per motivi di lavoro), può essere richiesto da tutti i cittadini italiani (sia maggiori sia minori d’età) e rappresenta un sistema di controllo preventivo che consente ai funzionari doganali di accertare che un viaggiatore in entrata in USA non rappresenti un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini americani.

La domanda di rilascio dell’autorizzazione elettronica ESTA si presenta online presso il sito https://visto-usa.it e il protocollo di concessione del visto prevede lo svolgimento di alcune attività in sequenza:

la compilazione del form , nel quale il richiedente inserisce i dati necessari per un accertamento preventivo (gli estremi di un passaporto in corso di validità e un indirizzo di posta elettronica);

il pagamento di convalida della domanda, da effettuare con carta di credito o Paypal;

la verifica dei dati sensibili inseriti nell’istanza a cui segue la convalida del visto;

il rilascio dell’autorizzazione e il rispettivo invio alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente.

Generalmente i tempi di concessione del visto sono abbastanza brevi e, anche nel caso in cui si debba procedere ad approfondite verifiche dei dati riportati nella domanda, non superano le 48 ore.

Con l’ESTA turistico si può soggiornare in USA per un periodo massimo di 90 giorni e, una volta ottenuto, ha una validità di 2 anni a partire dalla data di rilascio.

Vacanze di Natale nelle grandi città oltreoceano

Iniziamo da un must come visitare New York: l’atmosfera della "Grande Mela" è sempre affascinante in ogni periodo dell’anno, ma a Natale assume un carattere assolutamente speciale.

Anche sotto la neve e con temperature sotto zero, tra le mille luci dei fantastici addobbi si potrà passeggiare e guardare le vetrine lungo la Fifth Avenue, sostare a Rockefeller Center per ammirare il grandioso albero di Natale magnificamente decorato e proseguire con un entusiasmante shopping da Macy’s, per sentirsi protagonista di un famoso film natalizio.

Chi ama immergersi nella musica e nelle tradizioni non può non visitare New Orleans, città multiculturale sulle rive del fiume più famoso d’America, il Mississippi: a Natale le sue strade, specie la Jackson Square, sono affollate di turisti che si lasciano coinvolgere dai "Christmas Carols", i famosi canti da intonare in questo periodo.

Una sosta tranquilla e molto spirituale può essere effettuata a Paradise, la meta ideale per gli amanti del Natale: si dice, infatti che questa città della Pennsylvania sia la patria di Santa Claus e dei suoi elfi.

E per sapere tutto sulla storia delle celebrazioni di Natale nei secoli, si può visitare il National Christmas Center di Middletown, dove si respira il vero significato di questa festa.

A Dicembre si può infine andare nella località regina degli sport invernali, Salt Lake City: una visita alla capitale dello Utah è consigliata anche a chi non sa sciare, perché l’ambiente offre paesaggi innevati davvero spettacolari.

Le destinazioni dedicate a chi ama il caldo

Le opzioni disponibili sono tante anche per chi, a Dicembre, vuole fuggire dal clima rigido delle nostre latitudini: la California, per cominciare, con città cosmopolite come Los Angeles, San Diego e San Francisco.

Anche questi luoghi offrono un’atmosfera natalizia ricca e suggestiva, ma non solo: raggiungendo le vicine Sonoma e Napa Valley si può fare un’esperienza di degustazione degli ottimi vini prodotti in zona, mentre a Disneyland si può trascorrere una giornata spensierata e nei Walt Disney Studios si può conoscere il mondo incantato dei cartoons più famosi al mondo.

Dalla parte opposta della costa si può visitare la Florida, con temperature che si mantengono miti in ogni periodo dell’anno e, da fine Novembre a inizio gennaio, a St. Augustine si svolge uno dei più grandi eventi natalizi, il Nights of Lights: tra le varie iniziative, una crociera in barca per ammirare le migliaia di luci bianche che illuminano lo skyline della città.

Noleggiando un’auto, è possibile organizzare un nostalgico viaggio on the road per raggiungere Miami e il suo Santa’s Enchanted Forest, il parco a tema natalizio più grande al mondo, oppure il Parco Nazionale delle Everglades, una riserva UNESCO che copre un’area di oltre 6mila km², nella quale sperimentare un vero e proprio tour delle foreste tropicali.

Infine, quale posto del mondo è più caldo delle Hawaii in inverno?

Le temperature sono quasi sempre superiori a 25 °C e su una delle tante spiagge da sogno si possono trascorrere le vacanze natalizie sdraiati al sole. Davanti all’oceano Pacifico, ci si lascia incantare dalla magia delle decorazioni in stile hawaiano, fatte di stelle marine e fiori esotici, vivendo notti indimenticabili, animate da un insolito Babbo Natale che, abbandonata la tradizionale livrea rossa, veste coloratissime camicie e balla sulle note di ritmi irresistibili.h