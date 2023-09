Briciole di filosofia In biblioteca, tre venerdì per riflessioni e libere conversazioni con Maria Pace Nemola

Con un ciclo di tre incontri dedicati alla filosofia, ripartono da settembre gli appuntamenti culturali della Biblioteca comunale di Vigliano Biellese. La mano leggera di Maria Pace Nemola ci guiderà attraverso libere conversazioni e dialoghi spontanei sui temi fondamentali dell’esistenza umana, immaginati come “case” al cui interno troveremo le domande che tutti noi ci poniamo nella vita di tutti i giorni e su cui proveremo a ragionare in modo quanto più vivace e legato alla quotidianità, senza fornire risposte definitive, ma offrendo spunti di riflessione che potranno rivelarsi utili nel cammino della vita di ognuno.

Lungo il percorso, la relatrice richiamerà il pensiero di alcuni nomi celebri del mondo filosofico, capovolgendo l’idea che occuparsi di filosofia significhi occuparsi di argomenti ostici e noiosi, e, al contrario, dimostrando come le domande che i grandi filosofi si sono posti sono quelle che affondano nel pensiero più intimo e personale di ciascuno di noi.Gli incontri saranno così articolati:

Venerdì 15 settembre ore 17,30

LA CASA DELLA FILOSOFIA

In punta di piedi entriamo nella casa della Filosofia:ecco all’interno tanti scaffali zeppi di libri ma anche appesi alle pareti tanti ritratti, di donne, di uomini, di bambine, di bambini, di giovani nel fiore degli anni e di persone anziane dai capelli bianchi…Così impareremo a conoscerla questa Filosofia!

Venerdì 13 ottobre ore 17,30

LA CASA DELLA VITA

In punta di piedi entriamo nella casa della Vita:ma che strana questa casa! Un'unica grande stanza fatta però a labirinto… certo, il labirinto della Vita!

Venerdì 17 novembre ore 17,30

LA CASA DELL’AMORE

In punta di piedi entriamo nella casa dell’Amore:ma quante stanze ha mai questa casa?! Tante quanti sono gli amori possibili!La partecipazione agli incontri, come sempre, è libera e gratuita.

Maria Pace Nemola è stata docente di filosofia, consulente della Fondazione Agnelli per l’orientamento scolastico e attiva in ambito politico sia in Germania, dove ha vissuto per molti anni, sia a Torino, come consulente in commissioni permanenti in ambito culturale e delle pari opportunità, nonché candidata alle elezioni per il Senato nel 2006. I suoi studi sulla bioetica e sui rapporti fra scienza e fede sono approdati, fra l’altro, al conseguimento di numerosi attestati a seguito di master presso la facoltà teologica di Torino. Fa parte del Centro Studi Filosofico religiosi “Luigi Pareyson” di Torino, dell’associazione Donne Per la Difesa Della Società Civile di Torino, dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e del Consiglio di Biblioteca di Vigliano Biellese.

Per informazioni, è possibile contattare la Biblioteca comunale “Aldo Sola” (da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18.00) telefonicamente allo 015811887 o via email a biblioteca@vigliano.info.ottobre 2023