Motociclista finisce in una scarpata nelle strade sopra Salbertrand

Un errore, un attimo di disattenzione, il fondo stradale sconnesso: in attesa di chiarire le ragioni che hanno provocato l'incidente, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 2 settembre, per soccorrere un motocilista finito in una scarpata nelle strade sopra Salbertrand.

L'episodio è avvenuto in strada del Pramand: sul posto è dovuto arrivare l'elicottero con il verricello, per calare i soccorritori e permettere di imbragare e riportare in quota lo sfortunato centauro. Una volta stabilizzato, è stato poi trasportato al Cto di Torino: l'uomo è vivo anche se molto sofferente.