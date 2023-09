Cavaglià, al suo ritorno ritrova l’auto danneggiata: amara sorpresa per una giovane (foto di repertorio)

In piena notte, torna alla sua auto in sosta ma la ritrova danneggiata. Amara sorpresa per una 19enne di Valdilana che, intorno alle 2 di oggi, 2 settembre, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il fatto è avvenuto all’interno di un parcheggio di Cavaglià: stando alle prime informazioni raccolte, il mezzo avrebbe subito danni agli specchietti e ad una fiancata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.