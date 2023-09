Biella, tenta di rubare 150 euro di vestiti ma viene scoperto e si da alla fuga

Prova a rubare alcuni capi di abbigliamento dal valore complessivo di circa 150 euro ma viene scoperto dal personale addetto alla vendita e si allontana a tutta velocità facendo sparire le sue tracce. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 1° settembre, all’interno di un negozio di Biella.

Una volta allertati, i Carabinieri si sono portati sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti. La merce è stata lasciata sul posto. Sono in corso gli accertamenti di rito per dare un volto al fuggitivo.