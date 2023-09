Biella, auto centra un mezzo in sosta e si ribalta su di un lato: ferito un uomo FOTO

Traffico rallentato sulla strada per Tollegno, a Biella, per un incidente stradale autonomo, avvenuto intorno alle 5.50 di oggi, 2 settembre.

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe centrato in pieno un mezzo in sosta per cause da accertare e si sarebbe ribaltata su di un fianco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per i rilievi di rito, anche i sanitari del 118 per l’assistenza al conducente, subito trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.