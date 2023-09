Nuova sede per l'Emporio della Solidarietà - Foto di repertorio

“Vi aspettiamo tutti per dare una mano oggi, sabato 2 settembre, dalle 9:30 alle 12:30, in via Orfanotrofio 18 a Biella”.

Questo l'invito con cui L'Emporio della Solidarietà annuncia il suo trasloco nella nuova sede presso l'Oratorio Santo Stefano a Biella, dove sarà operativo da lunedì 4 settmbre