BonTonTeen, Il Bon Ton per teenager: Moda, come vestirsi chic in stile retrò?

Eccoci come ogni sabato a parlare di BonTon per teenager, oggi parliamo dello stile bon ton chic e le sue regole.

Quali sono i capi di abbigliamento che non possono assolutamente mancare nel guardaroba di una vera amante di questo look dal sapore retrò ma sempre di tendenza?



Scopriamoli insieme!



BON TON CHIC, LO STILE RETRÒ PIÙ MODERNO DI SEMPRE!



Per prima cosa è bene andare alle origini del bon ton chic, tornando con un salto nel tempo nei favolosi anni ’50 e più precisamente alla moda francese di quegli anni, a cui questo stile si ispira. Un mood che è diventato un must per tantissime donne di diverse generazioni e che nel tempo, ha vestito e caratterizzato delle vere e proprie icone, una fra tutte la magnifica attrice Audrey Hepburn.



Ma cos’è che rende il bon ton chic uno stile unico, immediatamente riconoscibile e una costante fonte di ispirazione e tendenza?



Sicuramente la sua enorme raffinatezza, l’eleganza e la capacità di modificarsi, mantenendo intatta la sua anima, con un tocco di modernità che lo rende sempre attuale e perfetto da sfoggiare in ogni occasione, luogo o epoca. Insomma, un vero e proprio evergreen della moda, tutto da copiare!



Le 5 “regole” del bon ton chic per teenager



Ecco una serie di tratti distintivi che caratterizzano lo stile bon ton chic e che è importante tenere a mente se si vuole davvero entrare nel mood più elegante e raffinato della moda.



1. Tra le peculiarità del bon ton chic spicca la sobrietà, motivo per il quale la lingerie non dovrebbe mai vedersi sotto gli abiti, nonostante questa sia una tendenza sdoganata soprattutto negli ultimi anni, nello stile bon ton chic ciò che è intimo rimane tale.



2. Una scelta controcorrente di gran classe.

stessa cosa vale per la pelle lasciata scoperta, in particolare per le gambe. nelle occasioni speciali, o più formali, è sempre bene coprirle anche semplicemente con una calza e/o collant leggerissimo.



3. Un altro aspetto che rende il bon ton chic uno stile davvero unico è l’attenzione ai dettagli. per esempio su cosa scoprire e come farlo.

una minigonna (che non sarà mai troppo corta) non dovrà mai essere abbinata a una scollatura troppo importante. meglio optare per una camicia o una maglia girocollo e lasciare le scollature in abbinamento a dei bei pantaloni a sigaretta (un must have dello stile bon ton chic).



4. Avendo citato la camicia, sempre presente nell’armadio chic delle bon ton addicted, è bene ricordare che questa non dovrebbe mai essere a maniche corte, ma molto meglio a maniche lunghe da arrotolare morbidamente lungo il braccio fino al gomito. per un look molto più casual ma sempre tremendamente elegante e di classe.



5. E per i gioielli? anche in questo caso vige la sobrietà. no a gioielli troppo vistosi, mai. meglio optare per qualcosa di leggero, semplice e fine. lo scopo, infatti, non è mai quello di farsi notare in modo eccessivo.



Insomma, un look dove la parola semplicità fa da padrona e dove il classico “less is more” non è solo un modo di vestire (e sempre con un’attenzione particolare ai dettagli e ai capi indossati) ma proprio uno stile di vita.



QUALI CAPI NON POSSONO MANCARE NELLO STILE BON TON CHIC



A questo punto vi starete chiedendo in che modo ricreare questo stile d’altri tempi ma sempre profondamente attuale rovistando nel guardaroba della mamma o della nonna?



Semplice, basta avere quei capi che caratterizzano il look bon ton chic e che non possono assolutamente mancare nell’armadio di chi ama questo stile di gran classe.



Per esempio:



i pantaloni a sigaretta o modello capri, un tubino nero, un classico a cui non rinunciare mai, un trench, perfetto sia da indossare di giorno che per un’occasione serale, un cappotto stretto in vita, maglioni e golfini con tagli classici (per esempio il girocollo) e con scollo a barca, un gilet, un abito a stampa floreale, perfetto in ogni stagione, da abbinare a delle décolleté o a degli stivali, camicie classiche ma benissimo anche quelle con il collo a fiocco e con colletti stretti e “rotondi” in stile peter pan, una gonna peplum, a tubino, a ruota o una longuette (anche fino a metà polpaccio), super femminili e assolutamente chic



E PER GLI ACCESSORI?



Per gli accessori è bene aprire una parentesi a parte.

Come per ogni stile di abbigliamento, anche nel bon ton chic gli accessori fanno davvero la differenza e mai come in questo caso rappresentano dei veri tratti distintivi di questo intramontabile dress look.



Via libera ai foulard da usare come cerchietto o intorno al collo, le cinture sottili, le pochette e le borse di dimensioni medio piccole, le ballerine e/o i tacchi non troppo alti, i cerchietti o fermagli non troppo grandi per capelli, le perle sia negli orecchini che per le collane.



Avendo sempre cura di avere accessori originali.

Se si vuole optare per un brand in particolare deve essere “vero”.

Anche se non lo si mostra (ricordatevi la sobrietà).

In caso contrario molto meglio il no brand.