A Candelo un concerto benefico per l'Emilia Romagna

Un concerto benefico per l'Emilia Romagna colpita dalla recente alluvione. È l'iniziativa messa in campo dalla comunità di Candelo (Comune, Pro Loco, Alpini e Viviamo Candelo), in programma sabato prossimo, 9 settembre, alle 21.30, al Ricetto. Ospite della serata Lele il Saraceno, la voce libera della Romagna, insieme all'orchestra Francesco e i Blue Dream.