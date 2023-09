A Biella una conferenza su Atlantide e il continente scomparso

L’associazione NuovaMente presenta la conferenza” Atlantide e il continente scomparso” con Gnomo Orzo con prenotazione obbligatoria, giovedì 7 settembre alle ore 21,00.

Il relatore spiegherà la sua ipotesi particolare sulla fine di Atlantide, potente regno situato nell'Oceano Atlantico, più grande dell'antica Libia e Turchia messe insieme. Platone descrive in modo preciso anche la geografia dell'isola, con le sue montagne situate a nord e lungo la costa, fino alle pianure del sud. I suoi sovrani erano discendenti diretti di Poseidone, il re del mare, anche se la purezza del lignaggio è andata via via diluendosi a causa di continui mix razziali.

Intorno al 9600 a.C. l'impero dell'isola aveva conquistato la maggior parte dell'Europa Occidentale e dell'Africa, schiavizzando i propri nemici. Questa data colloca la vicenda in un periodo storico che coincide con la fine dell'ultima glaciazione e la nascita delle prime città-stato, scoperte nell'attuale Iraq. Gnomo Orzo (Rinaldo Accorti) vive a Damanhur dal 1988, è un ricercatore della Fisica spirituale di cui oggi è uno dei più appassionati divulgatori in Italia ed ha collaborato per molto tempo con il fondatore di Damanhur, Oberto Airaudi. NuovaMente – Viale Macallè 10 - Biella – 347 0537574.