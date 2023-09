A Gaglianico i bambini vanno a scuola con il Pedibus

Novità in arrivo a Gaglianico. Da mesi gli uffici comunali sono al lavoro sul progetto, e finalmente sta prendendo forma: con l'inizio del nuovo anno scolastico a Gaglianico sarà attivato il Pedibus. Giusto il tempo di raccogliere le adesioni una volta tornati sui banchi e i bimbi andranno a scuola a piedi.

La delibera di giunta che definisce i dettagli del progetto, le linee guida, è già stata firmata. E i volontari che accompagneranno i piccoli scolari a scuola sono stati arruolati. Tutto è pronto insomma.

Ma a chi è rivolto il servizio? Ai bimbi delle elementari di Gaglianico. Tra le finalità del progetto ci sono quelle di promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola; combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al movimento quotidiano e mantenere i ragazzi in buono stato di salute; sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in pratica le lezioni di educazione stradale effettuate nelle scuole.

Per l’anno scolastico 2023/2024 le linee previste verranno comunicate all’utenza mediante comunicazioni whatsapp. Le iscrizioni verranno effettuate mediante compilazione di appositi moduli forniti dal Comune e potranno essere accettate anche in periodo diversi e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.