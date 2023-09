Operai uccisi dal treno, il ministro Zangrillo a Brandizzo: "Una tragedia che non doveva accadere"

La tragedia dei 5 operai travolti dal treno ad una velocità di 160 km/h nel comune di Brandizzo, in provincia di Torino, ha coinvolto e scosso l'intero paese. Dopo il lutto della Regione Piemonte e la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il Ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo questa mattina ha voluto visitare la stazione ferroviaria del comune, luogo del drammatico accaduto.

L'esponente del governo Meloni ha riposto sul fronte della stazione un mazzo di fiori, simbolo del lutto e del cordoglio del governo per le famiglie delle vittime. Kevin Laganà, 22 anni. Michael Zanera, 34. Giuseppe Sorvillo, 43. Giuseppe Aversa, 49, Giuseppe Saverio Lombardo, 52. Tutti operai della Sigifer di Borgo Vercelli, ditta appaltatrice di Rfi. Insieme al sindaco del comune di Brandizzo Paolo Bodoni, il Ministro ha visitato il luogo dell'incidente facendosi spiegare la dinamica dalle forze dell'ordine e dal primo cittadino della città.

"Sono profondamente colpito, una tragedia che non doveva accadere- ha dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo-I lavori che stiamo facendo come Governo riguardo la sicurezza sul lavoro sono importanti, ma non sufficienti per una Repubblica fondata sul lavoro."

"Non è accettabile -ha aggiunto - che delle persone che si svegliano al mattino o addirittura la notte per guadagnarsi da vivere e finiscano in questo modo".Questo pomeriggio si recherà a Brandizzo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone: ad accompagnarla l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, i rappresentanti dell'Inail e dell'Ispettorato del Lavoro.

Al momento le indagini sono ancora in corso ed è ancora presto per capire di chi sia l'esatta responsabilità dell'accaduto. Secondo gli ultimi dati nei primi sette mesi del 2023 i morti sul lavoro nel nostro paese hanno visto un incremento del 4,4 per cento rispetto al 2022.