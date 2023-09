La passione per un evento plurisecolare come il Palio di Asti, manifestazione clou del ricco “Settembre Astigiano”, si tramanda anche mediante iniziative come l’apprezzatissimo “Corteo storico dei bambini”, che in questi minuti sta percorrendo le vie del centro cittadino con bimbi e bimbe abbigliati con costumi che riproducono fedelmente l’abbigliamento tipico dei periodi più fastosi della Città.