Candelo: cantieri in partenza al Ricetto. L'amministrazione ha incontrato il Comitato Proprietari Privati

Gli imminenti lavori al Ricetto di Candelo sono stati l'oggetto della riunione indetta dal Comune di Candelo nel pomeriggio di martedì 29 agosto.

Presenti il Sindaco Paolo Gelone, il Vice Sindaco Selena Minuzzo e l'Assessore Michele Ansermino che hanno incontrato il Comitato Proprietari Privati del Ricetto per esporre i progetti in tema servizi igienici interno al borgo, al Belvedere e via di Lizza.

In merito ai servizi igienici, l'Amministrazione intende automatizzare le porte ed ampliare l'orario di apertura del servizio. “Vogliamo mettere una telecamera e una gettoniera per l'ingresso con pagamento di 1 euro per turisti. – spiega Gelone - . Per voi proprietari abbiamo pensato ad una card di ingresso con un tot di accessi gratuiti”.

Sul punto i proprietari hanno concordato, controproponendo, però, il pagamento di 50 centesimi anzichè 1 euro per i turisti. Il tema è work in progress.

Più accesa la discussione sui lavori al Belvedere, intervento da 100 mila euro, che durerà circa un mese. L'obiezione mossa dalla sala è che, a fronte di una cifra importante impegnata, l'intervento non preveda un montacarichi per le persone in sedia a rotelle nonostante il Belvedere sia predisposto. “Questo progetto senza montacarichi – ha replicato l'Assessore Ansermino – è stato condiviso con voi nelle precedenti riunioni“.

L'intervento alla Via di Lizza, finalizzato a risolvere le infiltrazioni d'acqua nelle cantine, sarà più lungo.

“Partirà a fine settembre e durerà 8 mesi e mezzo. – spiega Ansermino - Andremo in parallelo con la Sovrintendenza, che ha già dato parere favorevole, ma, dopo gli scavi campione nelle cantine di proprietà del Comune, farà un sopralluogo per l'ok definitivo. La pavimentazioni della via rimarrà in ghiaia”. “Le cantine interessate ai lavori – aggiunge il Sindaco – saranno oggetto di nostro sopralluogo e saranno puntellate sotto per evitare il minimo rischio”. “Inoltre – conclude sul punto Minuzzo – faremo un verbale scritto e fotografico sullo stato di fatto delle cantine prima dei lavori, e dopo i lavori”.