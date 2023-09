Brandizzo, Calderone: "Una tragedia che ha colpito l'Italia intera. Più controlli per la sicurezza"

La tragedia di Brandizzo ha scosso anche il mondo politico e poche ore dopo la visita del ministro Zangrillo, nel pomeriggio di oggi, sabato 2 settembre, è stata la volta della responsabile del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, che ha voluto esprimere alle famiglie delle vittime il sostegno e le condoglianze del Governo.

Accanto a lei l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, il sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni, oltre ai rappresentanti dell'Inail e dell'Ispettorato del Lavoro. Appena arrivata sul luogo ha recato un mazzo di fiori davanti alla stazione, come simbolo di cordoglio e di lutto nazionale. "Il governo è qui per rappresentare la vicinanza alle famiglie - ha dichiarato il ministro Calderone - Quando si perdono 5 lavoratori siamo tutti colpiti".

"Per quanto ci riguarda come governo noi intensificheremo i nostri sforzi per la sicurezza sul lavoro- ha aggiunto- certamente sappiamo anche che in talune circostanze gli incidenti possono essere causati dall'errore umano", ha aggiunto Calderone. Il ministro ha ricordato che si stanno accertando le dinamiche dell'incidente e le conseguenti responsabilità. E mentre le indagini proseguono, aumentano i fiori davanti alla ferrovia, anche da parti di persone comuni e semplici cittadini, ancora scossi dal tragico evento.