Andorno Micca, passaggio di testimone alla presidenza dell'Istituto Comprensivo

Cambio della guardia all'istituto comprensivo di Andorno Micca: la professoressa Maria Luisa Martinelli lascia, dopo quattro anni, la dirigenza per assumere quella dell'IIS Gae Aulenti. Per l'anno scolastico 2023/24 verrà sostituita dalla professoressa Stefania Nuccio che assumerà la reggenza.

Laureata in Scienze motorie, specializzazione in disturbi dell'apprendimento, ha diretto per tre anni l'istituto comprensivo di Cavaglià e da uno è la dirigente del Biella 3. Dal'1 settembre la professoressa Nuccio avrà l'impegnativo compito di dirigere due Istituti comprensivi con caratteristiche diverse. Proprio in questi giorni è avvenuto il passaggio di testimone e il contatto con i collaboratori più stretti in attesa del collegio docenti dove la professoressa Nuccio avrà modo di conoscere i docenti dei vari ordini scolastici.

Con un messaggio rivolto prima di tutto agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale, comprese le numerose amministrazioni comunali della Valle del Cervo, la professoressa Martinelli li ha ringraziati per la collaborazione che ha reso il suo lavoro proficuo e ha ricordato l'inizio “in salita” della sua esperienza, l'anno della pandemia, che comunque si è rivelato utile per saldare i legami.