Dal 1° ottobre a Pettinengo parte il nuovo servizio di raccolta dell'organico

In vista dell'attivazione del nuovo servizio di raccolta dell'organico, il Comune di Pettinengo invita i cittadini (utenti TARI) a presentarsi presso il magazzino comunale in via Vittorio Veneto 2 per il ritiro del kit attrezzatura.

Ai cittadini verranno consegnati un bidoncino 25L, sottolavello 6,5L e n.1 rotolino sacchetti biodegradabili, relativi al nuovo servizio di raccolta della frazione organica (umido) secondo il seguente calendario:

lunedì 18 settembre 9.00 - 11.00; martedì 19 settembre 14.00 – 16.00; mercoledì 20 settembre 9.00 – 11.00; giovedì 21 settembre 14.00 – 16.00; venerdì 22 settembre 9.00 – 11.00.

Gli utenti che già fanno il compostaggio domestico (cittadini iscritti all’Albo Compostatori del Comune di Pettinengo) non dovranno presentarsi per ritirare il kit. Possono ritirare il kit anche cittadini diversi dall’intestatario della TARI se muniti della delega posta al fondo della comunicazione consegnata nella buca delle lettere.

Gli utenti residenti in condominio (utenze condominiali) riceveranno solo il sottolavello e n.1 rotolino sacchetti biodegradabili;

Per eventuali informazioni è possibile contattare il seguente numero: 366/5767455 (cellulare di servizio Messo / Cantoniere)