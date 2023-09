Un fine agosto denso di soddisfazioni per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Il lungo week end sportivo del Team verde-turchese-oro è iniziato venerdì 25 agosto con i Campionati Europei di Aquathlon di Menen (Belgio) dove il padovano, già due volte Campione Italiano della disciplina, Nicolò Ragazzo in maglia azzurra , con una gara positiva (primo all’uscita dalla frazione di nuoto), ha conquistato un prestigioso 8° posto assoluto.

Domenica 27 agosto, a Losanna (Svizzera), è andato in scena, il Triathlon Olimpico con una folta presenza di atleti provenienti da Svizzera, Francia, Italia, Germania e tante altre nazioni. Straordinario l’esordio sulla distanza della giovane italo-elvetica Letizia Martinelli che ha conquistato, con un ottimo crono (viste le notevoli difficoltà della frazione bike) un fantastico oro assoluto. Ma non è stata l’unica vittoria di giornata! A Gravedona (CO), con l’organizzazione di Triathlon Alto Lario (supportata da Spartacus Events), vittoria assoluta al femminile, nel Tivan Triathlon Sprint con una gara perfetta, per Monica Cibin, protagonista in tutte e tre le frazioni.

Al Maschile ottimo quinto posto assoluto e oro tra gli Junior per il giovane vigevanese Giacomo Gangi. Ancora una prova molto positiva e ennesimo podio di stagione per il biellese Marco Schiapparelli, argento tra gli M2 (a un soffio dall’oro) e 18° assoluto. A Lovere nel 37.2 ancora un oro assoluto, con una prova di grande grinta, per la varesina Sara Speroni. Ottimo, in continua crescita di condizione, Dario Nitti, bronzo tra gli M3, prove positive per i veronesi Andrea Polito (19° M2) e Massimo Ceolaro (20° tra gli M3).

A Lathi in Finlandia, domenica 27 agosto, si è disputato uno degli eventi clou della stagione, il Campionato Mondiale 70.3 (Mezzo IronMan) del prestigioso Circuito IM. Ancora una volta aveva ottenuto la qualificazione (come in tanti precedenti Mondiali Full e 70.3, ben 14 le sue qualifiche e gare di Campionato Mondiale) il biellese Stefano Massa, ottimo nuoto in prima frazione per lui, purtroppo è poi stato costretto al ritiro a causa di una forte ipotermia al maltempo (pioggia e basse temperature). Bravissimo lo stesso il Coach di tanti Atleti di Valdigne Triathlon e di altri sportivi della Triplice siamo certi che ritenterà la qualifica Mondiale nelle prossime stagioni.

Ora gli Atleti di Valdigne Triathlon sono attesi dai tanti appuntamenti sportivi dei mesi di settembre e ottobre che saranno decisivi anche per le classifiche dei vari Campionati Italiani dove ora sono posizionati (a poche gare dal termine tra più di 500 Team) al Secondo posto del Campionato Italiano di Società, al primo posto del Trofeo Italiano Age-Group, al Primo posto del Circuito Triathlon e al Primo posto del Circuito Giovanile Nord-Ovest, per ora un vero filotto di splendidi risultati per la Società guidata dal Presidente Gabriele Sprocati.