Torna il Bear Wool Volley, il torneo di pallavolo giovanile più importante del territorio

Il 3, 4 e 5 gennaio 2024 saranno tre giornate di grande festa per la pallavolo a Biella. Sarà la 19o edizione del Bear Wool Volley, il torneo che ogni anno coinvolge migliaia di atleti con decine di società italiane e non solo! Il torneo rappresenta uno dei fiori all’occhiello della pallavolo biellese, perché dimostra che insieme si possono fare grandi cose.

Dopo tanto lavoro svolto da Ezio Germanetti ed il suo staff, da oggi il Bear Wool Volley è patrimonio di tutti. L’attuale consiglio direttivo continuerà a lavorare con la stessa dedizione e passione con la quale Germanetti ha operato fino alla scorsa edizione.

Quest’anno il Bear Wool Volley sarà “preso in pancia” dalla società Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, per poter far fronte alle nuove normative. Ma rimarrà una realtà separata, con un consiglio direttivo proprio, formato da rappresentanti di tutte le società del biellese.

Giusi Cenedese, coordinatrice del Bear Wool Volley, commenta così la realizzazione del torneo: “Il Bear Wool Volley ritorna come ogni anno, perché il Bear Wool Volley è un prodotto del territorio biellese. Le società biellesi non lo lasciano, lo portano avanti, tutte insieme. Sarà bello tornare a vedere tutti i ragazzi nelle palestre del territorio. Sarà bello vivere tre giorni di festa, tra appassionati di pallavolo, in un territorio come quello di Biella, in cui il movimento pallavolistico sta crescendo sempre di più.”

