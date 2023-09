Dragon's Karate: qualifiche ai campionati italiani di Lido di Ostia

Ecco le medaglie della palestra Dragon's Karate di Vigliano Biellese: i ragazzi si sono qualificati ai campionati italiani di Lido di Ostia, prima delle vacanze estive!

E proprio da loro, il Maestro 6° dan, Arpone Palma vuole ripartire a settembre! I due atleti, Bellan Nicola e Pleitavino Simone, gareggeranno in una competizione internazionale a breve. Intanto, da lunedi 4 settembre, la palestra riparte con i corsi ed i tecnici invitano tutti a provare questo bellissimo sport! Dove la passione, i valori, il sacrificio e la gioia di allenarsi in uno sport come il karate, appartengono ancora a questi due atleti!