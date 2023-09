“Cittadella dello Sport”, al via i lavori, FOTO

La ditta di Bergamo che si è aggiudicata l'appalto, oggi, venerdì 1 settembre, si è messa al lavoro nel quadrilatero tra viale Macallè, via Lombardia, via Piemonte e corso 53° Fanteria per dare il via alla realizzazione della “Cittadella dello Sport”.

A darne notizia l'assessore assessore allo sport, PNRR bandi Giacomo Moscarola: "Mentre proseguono gli interventi allo stadio Pozzo Lamarmora e sono in via di ultimazione quelli al Biella Forum, oggi si è aperto un altro importante cantiere che darà una nuova immagine alla città".

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo a disposizione per Biella, un finanziamento massimo di un milione e mezzo di euro, di cui il 60% destinato alla realizzazione di una nuova opera e il restante 40% per la manutenzione o rigenerazione degli impianti esistenti.

L’amministrazione ha deciso di sfruttare l’area compresa tra il bocciodromo, la piscina Rivetti e i campi di corso 53° Fanteria e il progetto prevede la realizzazione di due campi da padel, due campi per il beach volley e per finire un campo da calcetto in erba sintetica. Gli spogliatoi verranno realizzati “ZEB” (abbreviazione di Zero Energy Building – Edificio a Zero Energia) che permetterà di raggiungere il pareggio tra energia autoprodotta ed energia consumata grazie alla presenza di un sistema fotovoltaico e batterie, con ridotte emissioni di Co2.

Per la parte di ristrutturazione e rigenerazione di impianti esistenti è stato scelto di intervenire sulla tribuna di corso 53° Fanteria, al momento sprovvista di una copertura. Verrà anche sostituito l’impianto di illuminazione non più rispondente alle necessità e troppo impattante dal punto di vista dei consumi, con un notevole risparmio energetico.