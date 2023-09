Annullato il Giro Internazionale di Pettinengo, "Troppe gare in concomitanza dell'evento"

Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che quest'anno il Giro Internazionale di Pettinengo non si farà: la concomitanza dell'evento con altre gare ci ha costretto a questa scelta dolorosa ma obbligata oltre che consapevole.

Lo spirito del Giro di Pettinengo è quello di portare in gara il meglio della gioventù atletica piemontese (e non solo) nel Trofeo delle Province. Quest'anno la concomitanza con il Criterium Nazionale Cadetti avrebbe sminuito notevolmente la nostra manifestazione. Inoltre nello stesso fine settimana sono in programma i Campionati Individuali Assoluti, Promesse e Juniores e i Campionati Italiani di Società di Chilometro Verticale.