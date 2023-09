Salussola, in 150 al 14° Giro delle risaie, FOTO

Durante la Festa Patronale 2023, La Pro loco Amici di Arro, ha organizzato il 14° Giro delle risaie: una corsa non competitiva che ha accolto oltre 150 partecipanti. Per l’occasione sono stati estratti una quindicina di premi a sorte, nonché la consegna, a ciascuno, del buono per la panissa, che è stata distribuita presso il padiglione delle feste, ancora in corso.

“La festa di Arro proseguirà fino a domani sera - affermano gli organizzatori – . La gara ha accolto un gran numero di partecipanti e la manifestazione non sarà da meno. Ottimi gli esiti della corsa non competitiva e per il prossimo appuntamento saranno disponibili degustazioni e piatti tipici, musica e divertimento!”

Ancora due giorni di festa che, grazie ai promotori, vedranno un incremento della partecipazione.