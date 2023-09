Hair Queen: A settembre una giornata dedicata a Filler e Laminazione dei capelli!

Sono in molti ad amare l’estate: l’energia, il sole caldo sulla pelle, gli aperitivi con gli amici e le giornate che si allungano ci fanno vivere la quotidianità in maniera più leggera e spensierata.



Se parliamo dei nostri capelli, però, è tutto un altro paio di maniche: il sale, la sabbia e il sole estivo mettono a dura prova la struttura del capello che, spesso, arriva alla fine della stagione stressato e danneggiato.



Ester ed Alessia, le due Barber Woman del salone Hair Queen di Pettinengo, hanno organizzato un evento pensato per presentare alle proprie clienti i loro nuovi trattamenti che aiutano a rimpolpare i capelli “post-mare”: si tratta del “Lamination Filler Day”, ovvero una giornata interamente dedicata ai trattamenti che restituiscono ai capelli brillantezza e vitalità estrema. L’evento si terrà venerdì 22 settembre, dalle ore 10 alle ore 20, nel salone di via Roma 35 a Pettinengo.



Andiamo a vedere i due servizi nel dettaglio:



Filler: il capello viene ricostruito e nutrito per un effetto rimpolpante. È ideale per capelli secchi, opachi e danneggiati; dona vitalità, corposità e lucentezza.



Laminazione: sui capelli ricci elimina l’effetto crespo e valorizza il riccio; sui capelli lisci, invece, rende il capello brillante e lucido, donandogli un effetto “specchiato”.

Per info e prenotazioni: +39 338 720 3122

Facebook: www.facebook.com/hairqueenbiella

Instagram: www.instagram.com/hairqueenbiella

Sito: www.hairqueen.it