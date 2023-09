Universiadi, 500 giorni alla cerimonia di apertura a Torino 2025

Mancano 500 giorni alla Cerimonia d’apertura di Torino 2025. Il conto alla rovescia ai XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali tocca un’altra pietra miliare. Si avvicina l’appuntamento della neve e del ghiaccio che porterà migliaia di studenti-atleti sulle montagne del Piemonte. Vi state preparando per lo spettacolo? Restate sintonizzati!



Dal 13 al 23 gennaio 2025, 9 discipline sportive si svolgeranno sul territorio del Piemonte che, come da claim dell’evento, sarà una vera e propria Land of Sport. La Cerimonia d’apertura si terrà la sera di lunedì 13 gennaio al Pala Alpitour di Torino. Il Palavela, che da quest’estate è diventato ufficialmente Casa TO2025 ospiterà le gare di short track e di pattinaggio di figura, mentre sulla pista 1 del PalaTazzoli si disputerà il torneo femminile di hockey su ghiaccio e le semifinali e finali maschili, oltre ai tornei maschile e femminile di curling sulla pista 2. Le fasi preliminari dell’hockey maschile si terranno, invece, nei palazzetti di Torre Pellice e Pinerolo. Bardonecchia ospiterà sci alpino, snowboard, freestyle e freeski, mentre Pragelato sarà teatro delle competizioni di biathlon e fondo.



A queste si aggiungeranno le 9 discipline diBRAINstorm, nuovo concept per i FISU Games, che integra la challenge della mente alle sfide sportive e che porterà in Piemonte altre eccellenze universitarie da ogni angolo del pianeta (qui il link della challenge: https://wugtorino2025.com/special-project/brainstorm/) con tanto di medaglie e premi in denaro.



La ROAD TO2025 non si ferma e il prossimo grande appuntamento è previsto per mercoledì 20 settembre, data in cui si celebrerà su scala globale la Giornata Mondiale dello Sport Universitario. Stiamo preparando un ricco programma, per cui cominciate ad appuntarvelo sul vostro calendario.



«La squadra del Comitato Organizzatore sta lavorando a spron battuto per organizzare un grande evento e per rendere coinvolgente il percorso di avvicinamento. Siamo certi che il territorio risponderà con entusiasmo e partecipazione - dichiarano congiuntamente il presidente dei Giochi di Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti e il vicepresidente vicario Riccardo D’Elicio -. Il calendario degli appuntamenti ogni giorno si infittisce e, tra tre settimane, ci sarà una celebrazione importante come la Giornata Mondiale dello Sport Universitario, fortemente voluta dalla FISU e positivamente accolta dall'UNESCO per i valori educativi e culturali che derivano dal suo messaggio. Il 20 settembre rappresenta una giornata fondamentale per FederCUSI e il tutto il movimento sportivo universitario italiano».