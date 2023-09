Verifica cattici pagatori

Quando si parla di un argomento delicato come quello relativo alla verifica cattivi pagatori bisogna andarci cauti e avere più informazioni possibili. Tenendo presente semplicemente che essere puntuale nei pagamenti quando si tratta di rimborsare un prestito è molto importante perché appunto il rischio è quello di finire in un elenco relativo ai cattivi pagatori, che può essere molto negativo per il futuro di quella persona o di quella famiglia, nel senso che va a pregiudicare l'eventuale erogazione di futuri finanziamenti: addirittura in circostanze più gravi può comportare anche l’impossibilità dell’apertura di un nuovo conto corrente.

Questa verifica può essere fatta alcuni casi anche dalla stessa persona la quale ovviamente vorrebbe verificare se è stata segnalata oppure no. Per avere questa risposta può inoltrare volendo una richiesta all'intermediario finanziario in questione che può essere una società finanziaria o una banca, con la quale si è contratto quel debito oppure potrebbe presentare domanda nella centrale rischi della banca d'Italia o alle altre private che si chiamano sic e cioè sistemi di informazioni creditizie.

Ma al di là di queste verifiche è anche facile capire se si appartiene alla categoria dei cattivi pagatori perché per esempio se il prestito contratto viene rimborsato con bollettini bisogna accertarsi che questi ultimi vengano pagati prima della data di scadenza che viene indicata.

Oppure nel caso in cui le rate vengano corrisposte con addebito su conto corrente è una buona regola verificare che in vicinanza della scadenza il saldo del conto sia positivo perché solo così la banca darà via libera al pagamento.

Anche perché nel caso in cui il saldo del conto corrente fosse negativo, e ci riferiamo a quello utilizzato per rimborsare il finanziamento ovviamente, nel momento del pagamento la banca respingerà o posticiperà l'addebito.

Però questo non è una cosa positiva perché semplicemente la conseguenza sarà che la rata non pagata sarà un insoluto.

L'importanza di essere puntuali nei pagamenti

Quindi da quanto abbiamo detto finora emerge che è molto importante la continuità nei pagamenti visto che l'iscrizione nell'elenco dei cattivi pagatori potrebbe pregiudicare l'erogazione di eventuali futuri finanziamenti: in alcune circostanze più gravi anche l'apertura del conto corrente.

Inoltre sono proprio le banche che utilizzano gli archivi dei sistemi informativi e creditizi proprio per verificare se il cliente ha richiesto il prestito è di solito puntuale con i pagamenti oppure se ha ricevuto qualche segnalazione perché lo scopo sarà quello di evitare rischi di insolvenza.

In definitiva quindi i dati che ci sono in quegli archivi saranno fondamentali perché così la banca può comprendere il livello di affidabilità finanziario di chi richiede un prestito o un mutuo.

Quindi possiamo dire che è un cattivo pagatore è colui che in passato non è riuscito a rimborsare una o più rate di quel finanziamento così come era stabilito nei termini del contratto.

Tutto questo può avvenire per negligenza o perché c'è proprio una difficoltà oggettiva a onorare il debito contratto.

Nel secondo caso è bene cercare una soluzione per evitare di essere inseriti nella lista in questione magari per esempio ricorrendo al consolidamento debiti.