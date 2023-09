Quando si parla di prestito segnalato Crif sicuro si parla di quelle persone che si chiedono come fare ad ottenere un nuovo finanziamento se sono state inserite o meglio segnalate alla Crif, e cioè alla Centrale Rischi finanziari.

Quindi in poche parole sono persone che vogliono richiedere un'altra forma di finanziamento magari prendendo in considerazione delle soluzioni come la cessione del quinto o l’anticipo del TFR che sono le classiche soluzioni che riguardano un processo automatizzato e non comportano una restituzione volontaria di una rata, e in realtà sarà il datore di lavoro a doversi prendere questa responsabilità.

Per esempio potremmo parlare di una persona che ha avuto difficoltà a restituire delle rate ed è stata segnalata in questa Crif, e cioè una banca dati in cui sono segnalati questi soggetti che magari non hanno pagato due rate consecutive di un finanziamento e ora sono considerati cattivi pagatori, e già la denominazione parla chiaro.

Purtroppo per queste persone diventerebbe un incubo di chiedere un prestito perché qualsiasi Istituto di credito che prima di concedere un finanziamento si rivolge al Crif per conoscere l'affidabilità creditizia della persona in questione e se l’esito dovesse essere negativo molto facilmente la banca non lo concederà, oppure richiederà delle garanzie aggiuntive come per esempio la firma di un garante.

Tornando a quello che accennavamo prima in questi casi si può provare con l'anticipo del TFR che spetta a chi ha maturato un certo numero di anni di lavoro da dipendente e devono essere trascorsi almeno otto anni di prestazione lavorativa continuativa, e questa richiesta può essere fatta per l'acquisto di una casa o per motivi di salute.

Un'altra possibilità che abbiamo già menzionato riguarda la cessione del quinto dello stipendio o della pensione che è una buona soluzione perché la rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio prima che venga accreditata sul conto corrente, e basterà essere dei lavoratori pubblici o privati con contratto a tempo indeterminato o dei pensionati.

Così come si potrebbe optare per la cosiddetta delega di pagamento se si parla di lavoratori dipendenti, e cioè anche qui effettuare il pagamento del debito con una trattenuta sullo stipendio.

Se siamo stati segnalati alla Crif avremo bisogno di più tempo per ottenere un finanziamento

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte e cioè che se per caso siamo stati segnalati alla Crif avremo bisogno di più tempo per ottenere un finanziamento lo abbiamo dimostrato anche nella prima, e per questo non bisogna scoraggiarsi quando ci si ritrova in una situazione del genere.

Anche perché ormai molti istituti di credito stanno comprendendo che se una persona ha avuto problemi a pagare una rata di un prestito, non significa che non sia una persona affidabile dal punto di vista creditizio, anche perché gli ultimi anni di crisi economiche hanno costretto alcune persone a non pagare le rate per sopravvivenza, e non per mancanza di serietà

Ciò significa in poche parole che se insistiamo troveremo un Istituto di credito che comprenderà la nostra situazione, cercando di venirci incontro.