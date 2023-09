Valdilana: Evade dai domiciliari, si tratta del secondo allontanamento non autorizzato in due giorni

Seconda denuncia nel giro di due giorni per evasione nei confronti di un residente in Valdilana. Sottoposto alla libertà vigilata, controllato con un braccialetto elettronico, come è già avvenuto a inizio settimana, un uomo si è allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

Quando il braccialetto ha iniziato a suonare, intorno alle 8 del mattino, segnalando il suo allontanamento non autorizzato dal domicilio, sono iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri che lo hanno poi ritrovato intorno alle 11 nella sua abitazione.

Di fronte ai militari l'uomo ha sostenuto di essersi recato dal suo avvocato.